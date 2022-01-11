Başkan Burak Elmas, 33 bin takipçi kaybetti

Fatih Terim döneminin sona erdiğinin açıklanmasının ardından çok sayıda taraftar, Galatasaray Başkanı Burak Elmas’a tepki gösterdi.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim arasında son dönemde soğuk savaş yaşanıyordu. Elmas, tecrübeli hocanın olumsuz tavrına rağmen teknik heyette değişiklik yapılması konusunda ısrarını sürdürdü.

Galatasaray'da Terim'in ekibine katılması için Karagümrük'ten Farioli ismi gündeme gelmişti. Terim, bu iddiayı yalanlarken daha sonra Guardiola'nın ekibindeki Domenec Torrent ismi ortaya atıldı. Yöneticilerden Işıtan Gün, yardımcı hocalık için Domenec Torrent ile görüştüklerini doğrulamıştı.

33 BİN TAKİPÇİ KAYBETTİ

Alınan Giresunspor mağlubiyetinin ardından da deneyimli teknik adam Fatih Terim’le yollar ayrıldı.

Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Twitter’da, Elmas’ın takipçi sayısı 33 bin kişi azaldı.

Ayrıca Twitter'da binlerce kişi, "Burak Elmas istifa" tweet'leri attı.