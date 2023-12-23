Başkanlardan derbiye özel prim! Kadıköy'de oynanacak maç öncesinde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray yönetimi futbolcularına galibiyet için kişi başı 150'şer bin lira prim hedefi koydu.

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Süper Lig'in 18. haftası dev bir müsabakaya sahne olacak.

Futbolseverlerin aylardır beklediği mücadelede İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe ile Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 23 Aralık Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.

İki takımın hedefi de kazanmak

Derbi öncesinde lider durumda bulunan Fenerbahçe, ezeli rakibini sahasında yenip puan farkıyla liderliğine devam etmek istiyor.

Konuk takım Galatasaray ise son yıllarda Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de aldığı iyi sonuçları sürdürme peşinde. Sarı-kırmızılılar, maçı kazanıp liderlik koltuğuna oturmak amacında.

Derbi galibiyetine özel prim

Dev karşılaşma öncesinde ise sıcak bir gelişme yaşandı. Derbi için her iki takımın yönetimi de taşın altına elini koydu. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaraylı idareciler, derbiye özel prim belirledi.

Galatasaray'ın derbiye UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United maçının tarifesini uygulayacağı ve futbolculara en az 150'şer bin TL prim dağıtılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da derbi zaferi için 150 bin TL'lik prim dağıtacağı belirtildi.