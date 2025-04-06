Başkent derbisinde Gençlerbirliği, Ankaragücü'ne şans tanımadı

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1. Lig'in 32. haftası dev bir maça sahne oldu. Başkent derbisinde Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Eryaman'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Gençlerbirliği, 3-0'lık skorla kazandı.

GENÇLERBİRLİĞİ, GALİP GELDİ

Karşılaşmada Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Michal Nalepa, 27. dakikada Metahan Mimaroğlu ve 39. dakikada Leo Gaucho'dan geldi.

İKİ DERBİYİ DE GENÇLERBİRLİĞİ KAZANDI

Bu sonuçla birlikte, bu sezon oynanan iki başkent derbisini de Gençlerbirliği kazanmış oldu. (1-0, 0-3)

Ankaragücü son 10 lig maçında sadece 2 kez kazanabildi. (2B 6M)

Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği ligdeki puanını 54'e çıkararak 4. sırada yer aldı. Ankaragücü ise 38 puan ile 16. sırada yer aldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligde sonraki haftada Gençlerbirliği, sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Ankaragücü ise Pendikspor deplasmanında olacak.