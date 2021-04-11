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Başkent derbisinde kazanan Ankaragücü
Ankaragücü ile Gençlerbirliği'ni karşı karşıya getiren maçta sarı-lacivertliler sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
- Haber Merkezi
- 11.04.2021 - 18:33
Süper Lig'in 34. haftasında başkent derbisinde MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşılaştı.
İlk yarısı golsüz sona eren maçta sarı-lacivertliler 66. dakikada Emre Güral'ın serbest vuruştan attığı golle öne geçti. 70'te hızlı gelişen Ankaragücü atağında Arda Kızıldağ'a çarpan top filelerle buluştu ve fark ikiye çıktı.
GENÇLERBİRLİĞİ’NİN BERABERLİK ÇABASI SONUÇ VERMEDİ
Maçta dengeyi yakalamak isteyen Gençlerbirliği 75. dakikada Stancu ile farkı bire indirmeyi başardı. Ancak kalan dakikalarda konuk ekibin beraberlik çabası sonuç vermedi.
Ankaragücü aldığı galibiyetle puanını 36'ya çıkard. Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı.