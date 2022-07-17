Bate Borisov - Konyaspor maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda?

Bate Borisov - Konyaspor maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans ligi 2. eleme turu maçları başlıyor.Temsilcimiz Konyaspor'un Bate Borisov ile oynayacağı mücadelenin detayları belli oldu..

2021-2022 sezonunu 3. tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Konyaspor Belarus temsilcisi Bate Borisov ile eşleşmişti.

Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Belarus'ta oynayamayacak olan Bate Borisov Konyaspor'un talebini kabul ederek iki maçında Konya'da oynanmasını kabul etmişti.

Yeşil beyazlılar 2. eleme turunda oynayacakları maçın hazırlıklarına başladı.İlhan Palut yönetiminde gruplara kalmak isteyen Konyaspor sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor.

Maça sayılı günler kala futbol severler maçın oynanacağı gün ve saati merak etmeye başladı.Peki Bate Borisov - Konyaspor maçı ne zaman oynanacak?İşte detaylar..

Bate Borisov - Konyaspor maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda oynanacak olan Bate Borisov - Konyaspor maçı 21 Temmuz Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele seyircisiz olarak oynanacak.Maç A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak..