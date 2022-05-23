Batshuayi, Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş'ın Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi, kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den kiraladığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi, kulüpten ayrıldığını açıkladı.



Belçikalı futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda;

"Sevgili Beşiktaşlılar, elveda demenin zamanı geldi. Anlatacak çok şey var ama burada bazı şeyleri kısaca yazaacağım.

Öncelikle, burada geçirdiğim sıcak karşılama için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Hiç bu kadar büyük bir tutku görmemiştim ve beni bu ülkeye, bu kulübe aşık ettiniz. Hiçbir zaman yeni evim gibi hissetmedim.

Sezonumuz çok zor, çok uzun ve sinir bozucu geçti. Hepimiz daha iyisini yapabileceğimizi biliyorduk.

Her şeyimi bu forma için verdim ve atmam gerektiği kadar gol atamadım. Herkes için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Umarım, beni güzel hatırlarsınız.

Süper Kupa, Vodafone Park'ta atmosfer ve sahadaki en iyi maçlar gibi sadece en güzel anıları aklımda tutacağım.

Kulübe, birlikte çalıştığım tüm personele, takım arkadaşlarıma ve Beşiktaşlılara gelecek için en iyisini diliyorum. Çünkü, hak ettiğiniz şey bu.

Hepinize tekrar teşekkürler." ifadelerini kullandı.





Direklerin adamı Batshuayi

Süper Lig'de 33 maça çıkan Batshuayi, 14 gol 5 asistle oynasa da kaçırdığı gollerle taraftara saç baş yoldurttu.

Bu sezon siyah-beyazlıların 26 topu direkten dönerken; bu pozisyonların yüzde 80'inde Batsuayi başroldeydi. Belçikalı golcü, takımın da en çok topu direkten dönen futbolcusu oldu.



