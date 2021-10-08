Batshuayi: Beşiktaş'ta şampiyon olmak istiyorum

Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Michy Batshuayi yaptığı açıklamada, "Sezonu takip eden taraftarlarımız ile birlikte şampiyonluklar yaşamak en büyük hedeflerimin arasında" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Michy Batshuayi, Beşiktaş dergisinin ekim sayısına özel açıklamalarda bulundu.

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Belçikalı golcü Michy Batshuayi, Beşiktaş dergisine verdiği röportajda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

“BÖYLE BİR SEVGİ DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YOK”

Batshuayi, Beşiktaş ile ilgili olarak, "Böyle bir sevgi dünyanın başka hiçbir yerinde yok. Her yerde karşılaşamayacağınız bir sevgi bu. Herkesin sevgisini hissetmek benim için çok değerli. Sevenleri hayranlıkla izliyorum. Taraftarlarımız gerçekten çok coşkulu ve çılgın. Çok büyük bir taraftar kitlemiz var. Maçlarda desteklerini asla esirgemiyorlar. Her zaman yanımızdalar. İyi günde kötü günde hep birlikte olduğumuzu bana hissettiriyorlar. Ben de bu sevginin karşılığında onlara en iyisini vermek için mücadele ediyorum. Çok mücadeleci bir futbolcuyum. Atmak istediğim her golü, camiamız için atacağım. Taraftarlarımız iyi ki var! Onları çok seviyorum." dedi.

“BEŞİKTAŞ’TA ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM”

"Beşiktaş'ta şampiyon olmak istiyorum." diyen Belçikalı yıldız, "Sezonu takip eden taraftarlarımız ile birlikte şampiyonluklar yaşamak en büyük hedeflerimin arasında. Şampiyonlar Ligi’nde yapabileceğimizin en iyisini yapmak ve Süper Lig’de şampiyonluğu kazanmak öncelikli beklentilerim. Beşiktaş olarak hedeflerimiz her zaman çok yüksek. Yüksek olması da çok normal. Çünkü çok yükseklerde uçan, üst seviyelerde olan bir takımız." ifadelerini kullandı.

“DEVLER LİGİ’NDE HEDEFLERİMİZDEN ŞAŞMADIK”

Şampiyonlar Ligi'ni de değerlendiren yıldız oyuncu, "İç sahadaki ilk Dortmund maçımız taraftarlarımız ile birlikte evimizde oynadığımız müthiş ve büyük bir maçtı. Ama deplasmanda oynadığımız Ajax maçı için aynı cümleleri söyleyemeyeceğim. Çünkü çok fazla eksik futbolcumuz vardı. Bizi olumsuz anlamda etkiledi. Yine de umudumuzu kaybetmedik. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Hedeflerimizden şaşmadık. Sağlam adımlarla devam ediyoruz. Beşiktaş için her zaman her şey çok güzel olacaktır." diye konuştu.