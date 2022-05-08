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    Batshuayi derbide penaltı kaçırdı

    Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Batshuayi, penaltı vuruşunu gole çeviremedi.
    • 08.05.2022 - 19:41
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 20:04
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    Batshuayi derbide penaltı kaçırdı

    Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçın 7. dakikasında penaltı kazandı.

    Siyah-beyazlılarda ceza sahasında topla buluşan Cyle Larin, Novak'tan sıyrılmak isterken, top Novak'ın eline çarptı ve hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

    Yine kaçırdı

    Penaltıda topun başına geçen Michy Batshuayi ise vuruştan yararlanamadı. Belçikalı futbolcunun vuruşu direkten dışarıya gitti.

    Belçikalı futbolcu Trabzonspor maçının ardından Fenerbahçe maçında da penaltıdan yararlanamamış oldu.

    Batshuayi derbide penaltı kaçırdı #1

    Batshuayi derbide penaltı kaçırdı #2

    Batshuayi derbide penaltı kaçırdı #3

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)


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