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Batshuayi derbide penaltı kaçırdı
Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Batshuayi, penaltı vuruşunu gole çeviremedi.
- 08.05.2022 - 19:41
- Güncelleme : 08.05.2022 - 20:04
Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçın 7. dakikasında penaltı kazandı.
Siyah-beyazlılarda ceza sahasında topla buluşan Cyle Larin, Novak'tan sıyrılmak isterken, top Novak'ın eline çarptı ve hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.
Yine kaçırdı
Penaltıda topun başına geçen Michy Batshuayi ise vuruştan yararlanamadı. Belçikalı futbolcunun vuruşu direkten dışarıya gitti.
Belçikalı futbolcu Trabzonspor maçının ardından Fenerbahçe maçında da penaltıdan yararlanamamış oldu.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)