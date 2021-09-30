Batshuayi: İhtiyacım olan Beşiktaş gibi bir takımdı

Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, siyah-beyazlı takıma transfer sürecini dile getirirken "İhtiyacım olan şey, Beşiktaş gibi büyük bir takımda oynamaktı" dedi.

Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, TRT Spor'a konuştu.

Ajax maçında direkten dönen topu için üzgün olduğunu belirten Batshuayi, Beşiktaş'ta gördüğü sevgiyi ve ilgiyi başka hiçbir yerde görmediğini vurguladı.

Beşiktaş'a transferiyle ilgili konuşan yıldız golcü, "Transfer için öncelikle beni menajerim aradı. Nkoudou'nun da burada olması benim için çok önemliydi. Bilmem gereken her şeyi bana anlattılar. Taraftar, atmosfer ve şehir. Benim de ihtiyacım olan şey, Beşiktaş gibi büyük bir takımda oynamaktı." dedi.

Geleceği adına konuşmak için erken olduğunu dile getiren Batshuayi, "Şu an geleceğe dair düşündüğüm tek şey, önümüzdeki maç. Galip gelerek 3 puan almak istiyoruz. Geleceğimle ilgili konuşmak için çok erken. Şu an hedefe odaklanmış durumdayım. Kariyerimle ilgili soruları sezon sonunda tekrar sorun." diye konuştu.

"AJAX MAÇI NEDENİYLE ÜZGÜNÜM"

"Ajax maçından dolayı çok üzgünüm. Özellikle de kaçırdığım gol için. Ben takıma güveniyorum. Hocamız da bize güveniyor. Biz kendimize inanıyoruz. Milli maç arasından sonra sakat olan oyuncularımızın da dönmesiyle birlikte galibiyetler alacağımızı düşünüyorum."





"SERGEN YALÇIN'IN FUTBOLCULUĞU ÇOK BÜYÜKTÜR"