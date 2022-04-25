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    Batshuayi oyundan çıkarken ıslıklandı

    Batshuayi oyundan çıkarken ıslıklandı

    Beşiktaşlı Batshuayi, Kasımpaşa maçındaki kötü performansı sebebiyle tribünler tarafından ıslıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 22:57
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 23:12
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    Süper Lig'de mücadeleler hız kesmeden devam ederken 34. haftada Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk etti.

    Maçı 3 farkla kaybeden siyah-beyazlı ekipte Michy Batshuayi, düşük performansıyla taraftarlardan tepki gördü.

    Oyundan çıkarken ıslıklandı

    Skor 2-0'ken 62. dakikada Valerien Ismael tarafından oyundan alınan Belçikalı forvet, yerini N'Koudou'ya bıraktı.

    Batshuayi oyundan çıkarken, Beşiktaş tribünleri, Belçikalı oyuncuya ıslıklarla tepki gösterdi.

    Batshuayi oyundan çıkarken ıslıklandı #1

    14 gol atsa da eleştiriliyor

    Bu sezon 29 maçta 14 gol atan Michy Batshuayi, çift haneli rakama ulaşmasına rağmen eleştirilerin odağında bulunuyor.

    Kaçırdığı pozisyonlarla sık sık gündeme gelen Belçikalı oyuncunun yıldızı bu nedenle de taraftarla barışmıyor.


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