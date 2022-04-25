Batshuayi oyundan çıkarken ıslıklandı

Beşiktaşlı Batshuayi, Kasımpaşa maçındaki kötü performansı sebebiyle tribünler tarafından ıslıklandı.

Süper Lig'de mücadeleler hız kesmeden devam ederken 34. haftada Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Maçı 3 farkla kaybeden siyah-beyazlı ekipte Michy Batshuayi, düşük performansıyla taraftarlardan tepki gördü.

Oyundan çıkarken ıslıklandı

Skor 2-0'ken 62. dakikada Valerien Ismael tarafından oyundan alınan Belçikalı forvet, yerini N'Koudou'ya bıraktı.

Batshuayi oyundan çıkarken, Beşiktaş tribünleri, Belçikalı oyuncuya ıslıklarla tepki gösterdi.

14 gol atsa da eleştiriliyor

Bu sezon 29 maçta 14 gol atan Michy Batshuayi, çift haneli rakama ulaşmasına rağmen eleştirilerin odağında bulunuyor.

Kaçırdığı pozisyonlarla sık sık gündeme gelen Belçikalı oyuncunun yıldızı bu nedenle de taraftarla barışmıyor.