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    Batshuayi: Pozisyona girmeden bile gol atarım

    Batshuayi: Pozisyona girmeden bile gol atarım

    Siyah-beyazlıların yeni transferi Michy Batshuayi, imzanın ardından yaptığı açıklamada, "Pozisyona girmeden dahi gol atabilirim. Bana göre, karambol anları bile penaltı vuruşu kadar nettir" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2021 - 11:11
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 11:29
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    Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi, siyah-beyazlı takıma imzası sonrasında açıklamalarda bulundu.

    Beşiktaş'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Batshuayi, "Beşiktaş'a katılmaktan dolayı inanılmaz mutluyum. Benim için inanılmaz bir fırsat.

    İstanbul'daki çılgın karşılama içim tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Çok yakında stadyumda görüşürüz." ifadelerini kullandı.

    Batshuayi: Pozisyona girmeden bile gol atarım #1

    “POZİSYONA GİRMEDEN DAHİ GOL ATABİLİRİM”

    Golcü oyuncu tanıtım videosunda ise, "Bazıları fazlasını hak eder. Bazen de o insanlar inançlarının mükafatını alır. Benim kişiliğimi bu kıyafetin içindeki değil, yaptıklarım tanımlar.

    Pozisyona girmeden dahi gol atabilirim. Bana göre, karambol anları bile penaltı vuruşu kadar nettir. Ben neyim? Ben Beşiktaş'ın ihtiyacı olan her şeyim. Ben, Batshuayi." şeklinde konuştu.

    Batshuayi: Pozisyona girmeden bile gol atarım İZLE

    Batshuayi: Pozisyona girmeden bile gol atarım #2

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