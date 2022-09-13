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    Batshuayi, Rennes'i gözüne kestirdi

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, Dinamo Kiev'in ardından Rennes maçında da ağları sarsarak Jorge Jesus'un gözüne girmek istiyor.
    • 13.09.2022 - 10:16
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    Batshuayi, Rennes'i gözüne kestirdi

    Fenerbahçe kariyerine harika bir başlangıç yapan Michy Batshuayi, ilk maçına Dinamo Kiev karşısında çıktı, 21 dakika süre aldı ve 90+2'de galibiyeti getiren golü attı. Başarılı oyuncu, fiziksel olarak hazır durumda.

    Jesus'un gözüne girmek istiyor

    28 yaşındaki golcü, perşembe günü Rennes ile oynanacak zorlu maçta ilk 11'de olmak istiyor. Batshuayi, antrenmanlarda Jorge Jesus'un gözüne girebilmek için elinden geleni yapıyor. Portekizli teknik adamın, öğrencisinin bu beklentisine nasıl karşılık vereceği henüz belli değil.

    UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda oynanacak Rennes-Fenerbahçe mücadelesi 15 Eylül Perşembe akşamı saat 22:00'da başlayacak.

    Batshuayi, Rennes i gözüne kestirdi #1


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