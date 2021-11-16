Batshuayi'den Beşiktaş'a müjde

Son yapılan görüşmede teknik heyete durumunun iyi olduğunu bildiren Belçikalı santrfor, yarın İstanbul’a geleceğini belirterek, "Alanyaspor maçında sahadaki yerimi alırım" mesajı gönderdi.

Siyah-beyazlıların tecrübeli santrforu Michy Batshuayi, Hatayspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süredir sahalardan uzaktı. Sporting ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyen Belçikalı futbolcu, tedavisine devam ettiği İngiltere'den güzel haberler gönderdi.

Bonservisine sahip olan Chelsea'nin tesislerinde antrenman yapan ve İngiliz ekibinin doktorlarına tedavi olan 28 yaşındaki santrfor, günbegün sağlık bilgilendirmesi için Beşiktaş teknik heyeti ve idarecileriyle iletişim halindeydi. Golcü futbolcu son telefonda müjdeyi verdi.

“ALANYA MAÇINA HAZIRIM”

Ligde cumartesi günü oynanacak kritik Alanyaspor maçı öncesi teknik direktör Sergen Yalçın'ın da durumuna odaklandığı Batshuayi'nin, teknik heyete, "Tedavim tamamlanmak üzere. Burada çalışmalarımı sürdürüyorum. Alanya maçına hazır olacağım, sahada yer alırım." mesajını ilettiği ve yarın İstanbul'da olacağı öğrenildi.

Bu mesaj, santrfor bölgesinde sorunlar yaşayan Beşiktaş'ı mutlu ederken maç planlamaları da Batshuayi'ye göre yapılmaya başlandı.

Belçikalı yıldız Michy Batshuayi, formda geldiği Beşiktaş'ta istekli oyunu ve oynadığı ilk 4 maçta attığı 3 golle lige hızlı bir giriş yapmıştı. Sonrasında forma giydiği 5 maçta sadece penaltıdan 1 kez fileleri bulan 28 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçıyla birlikte ligde de son karşılaşmada Trabzonspor'a karşı forma giyememişti.