Batshuayi'nin durumu belli oldu

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş'a bir kötü haber de Michy Batshuayi'den geldi. Oyuncu Devler Ligi'nde oynanacak Sporting maçında görev alamayacak.

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Beşiktaş, Hatayspor’un konuğu oldu. Mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan siyah-beyazlılarda bir de Michy Batshuayi, sakatlandı.

Galatasaray maçında sakatlanan, Hatayspor maçında forma giyemeyen ve Sporting maçında oynaması şüpheli olan Pjanic ve Josef de Souza'dan sonra bir kötü haber de Batshuayi'den geldi.

SPORTING MAÇINDA YOK

Beşiktaş'ta sağ arka adalesinde sertleşme olan Michy Batshuayi, Sporting karşısında forma giyemeyecek.

Belçikalı oyuncunun Trabzonspor maçındaki durumu ise yarınki geniş kapsamlı MR'ın ardından belli olacak.