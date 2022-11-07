Batshuayi'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon

Fenerbahçe, Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin kırmızı kart görmesi sonrası 10 kişi kaldı.

Fenerbahçe, Sivasspor ile oynadığı maçta ikinci yarının hemen başında 10 kişi kaldı.

Fenerbahçe 10 kişi kaldı

Sarı-lacivertlilerde sarı kartı bulunan Batshuayi, Ziya Erdal'a yaptığı faulün ardından bir sarı kart daha gördü ve 48. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Jorge Jesus, tepki gösterdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kırmızı kart sonrası kenara gelen öğrencisine sert bir şekilde tepki gösterdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)