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    Batshuayi'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon

    Fenerbahçe, Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin kırmızı kart görmesi sonrası 10 kişi kaldı.
    • 07.11.2022 - 21:30
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 22:38
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    Batshuayi'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon

    Fenerbahçe, Sivasspor ile oynadığı maçta ikinci yarının hemen başında 10 kişi kaldı.

    Fenerbahçe 10 kişi kaldı

    Sarı-lacivertlilerde sarı kartı bulunan Batshuayi, Ziya Erdal'a yaptığı faulün ardından bir sarı kart daha gördü ve 48. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    Batshuayi nin kırmızı kart gördüğü pozisyon #1

    Jorge Jesus, tepki gösterdi

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kırmızı kart sonrası kenara gelen öğrencisine sert bir şekilde tepki gösterdi.

    Batshuayi nin kırmızı kart gördüğü pozisyon #2

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)


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