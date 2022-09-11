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    Batshuayi'nin nişanlısı Amely ile samimi görüntüleri

    Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Michy Batshuayi'nin nişanlısı Amely ile Kadıköy'deki samimi görüntüleri taraftarın ilgisini çekti.
    • 11.09.2022 - 11:10
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    Batshuayi'nin nişanlısı Amely ile samimi görüntüleri

    Fenerbahçe, transfer sezonunda geçen sene Beşiktaş'ta forma giyen Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

    28 yaşındaki oyuncu ilk maçına Avrupa Ligi'nde çıktı. Dinamo Kiev maçında Jesus'un görev vermesiyle sonradan oyuna giren Batshuayi sarı-lacivertlilere attığı gol ile 3 puanı getirdi.

    Batshuayi nin nişanlısı Amely ile samimi görüntüleri #1

    Nişanlısıyla Kadıköy'de

    Golden sonra taraftarın gönlünü kazanan Batshuayi'nin aşk hayatı da işi gibi yolunda gidiyor.

    Belçikalı oyuncunun nişanlısı Amely ile Kadıköy'deki samimi görüntüleri taraftarın oldukça ilgisini çekti.

    Kiev maçı öncesi şans öpücüğü alan oyuncu bu şansını golle kullandı.

    Batshuayi nin nişanlısı Amely ile samimi görüntüleri #2

    Batshuayi nin nişanlısı Amely ile samimi görüntüleri #3


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