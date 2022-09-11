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Batshuayi'nin nişanlısı Amely ile samimi görüntüleri
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Michy Batshuayi'nin nişanlısı Amely ile Kadıköy'deki samimi görüntüleri taraftarın ilgisini çekti.
- 11.09.2022 - 11:10
Fenerbahçe, transfer sezonunda geçen sene Beşiktaş'ta forma giyen Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.
28 yaşındaki oyuncu ilk maçına Avrupa Ligi'nde çıktı. Dinamo Kiev maçında Jesus'un görev vermesiyle sonradan oyuna giren Batshuayi sarı-lacivertlilere attığı gol ile 3 puanı getirdi.
Nişanlısıyla Kadıköy'de
Golden sonra taraftarın gönlünü kazanan Batshuayi'nin aşk hayatı da işi gibi yolunda gidiyor.
Belçikalı oyuncunun nişanlısı Amely ile Kadıköy'deki samimi görüntüleri taraftarın oldukça ilgisini çekti.
Kiev maçı öncesi şans öpücüğü alan oyuncu bu şansını golle kullandı.