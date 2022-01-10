Batshuayi'nin performansı tepki topladı

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi, bir türlü beklenen performansı gösteremeyince eleştirilerin hedefi oldu.

Beşiktaş, sezon başında kadrosunu güçlendirmek için Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmıştı.

Siyah-beyazlılara transfer olan Batshuayi, sezon başında iddialı sözler sarf etmişti.

Batshuayi, Beşiktaş'a transfer olduğunda, "Bazıları fazlasını hak eder. Bazen de o insanlar inançlarının mükafatını alır. Benim kişiliğimi bu kıyafetin içindeki değil, yaptıklarım tanımlar.





"POZİSYONA GİRMEDEN DAHİ GOL ATABİLİRİM"

Pozisyona girmeden dahi gol atabilirim. Bana göre, karambol anları bile penaltı vuruşu kadar nettir. Ben neyim? Ben Beşiktaş'ın ihtiyacı olan her şeyim. Ben, Batshuayi." ifadelerini kullanmıştı.

Batshuayi: Pozisyona girmeden dahi gol atarım İZLE

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Ancak Belçikalı oyuncu, bir türlü istenilen çıkışı yakalayamadı. Son haftalardaki düşük performansı eleştirilerin odağı oldu.

Özellikle dün akşam oynanan Rizespor maçındaki etkisiz performansı, taraftarların tepkisini topladı.

Siyah-beyazlı formayla 23 maça çıkan oyuncu, 7 gol 5 asist yapabildi.