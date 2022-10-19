Batshuayi'nin vurduğu gol oluyor

Chelsea'ye transferi sonrası kariyeri inişe geçen Michy Batshuayi, Fenerbahçe'de kısa sürede kendine geldi. 29 yaşındaki golcü, adeta ikinci baharını yaşıyor.

Michy Batshuayi, 2011'de altyapısından yetiştiği Standard Liege'de A takıma yükseldi. O dönemler genç yetenek olan golcü oyuncu, kısa sürede adından söz ettirdi.

Avrupa futbolunun en önemli forvetlerinden biri olması beklenen Batshuayi, 2014'te 6 milyon euroya Marsilya'ya gitti ve orada da çıkışını sürdürdü. Ancak 2016'da 39 milyon euroya Chelsea'ye transfer olmasıyla kariyeri düşüşe geçti. Yıldız futbolcu, yıllarca kiralandıktan sonra Fenerbahçe'ye imza attı ve adeta hayatı değişti.





7 isabet, 5 gol

Belçikalı yıldız, kısa sürede eski günlerine döndü. Michy Batshuayi, son olarak Ankaragücü karşısında da ağları sarsı, son 4 resmi maçta da peş peşe gol atma başarısı gösterdi. Tam anlamıyla ikinci baharını yaşayan 29 yaşındaki forvet, 12. adamın gönlünü kısa sürede fethetti.

Başarılı oyuncu, sarı-lacivertli formayla çektiği 7 isabetli şutta 5 kez ağları sarstı. Dünya Kupası öncesi Romelu Lukaku'nun sakatlığı nedeniyle Batshuayi, turnuvanın favorilerinden olan Belçika'nın şu an için en önemli gol silahı konumunda.

Martinez memnun

Belçika Milli Takımı'nın teknik patronu Roberto Martinez, öğrencisini yakından takip ediyor.

İspanyol hocanın, Batshuayi ile sık sık görüştüğü, Fenerbahçe tercihi ile gösterdiği performans nedeniyle son derece memnun olduğu belirtildi. Yıldız futbolcu, bu formunu sürdürerek hem sarı-acivertlilerin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmak hem de Dünya Kupası'nda adından söz ettirmek istiyor.



