Batuhan Karadeniz durdurulamıyor

Geçtiğimiz günlerde oynanan Şanlıurfaspor maçında 3 gol atan Batuhan Karadeniz, Gümüşhanespor'u 4-1 yendikleri karşılaşmada da hat-trick yaptı.

Başta Beşiktaş ve Trabzonspor'da olmak üzere birçok takımda forma giyen ancak bu fırsatları değerlendiremeyen Batuhan Karadeniz, 2. ligde kendini buldu.

Ligin 29. haftasında evinde Gümüşhanespor'u konuk eden Trabzon ekibi, sahadan 4-1 galip ayrılırken, hat-trick yapan Batuhan Kardeniz maça damgasını vurdu.

21 GOLE ULAŞTI

Batuhan, geçtiğimiz günlerde oynanan Şanlıurfaspor maçında da rakip fileleri 3 kez havalandırarak mücadelenin yıldızı olmuştu.

Geçtiğimiz sezonu 18 golle kapatan 29 yaşındaki oyuncu, şimdiden 21 gole ulaşarak rekorunun üstüne çıktı.

Hekimoğlu Trabzon, lider Manisa FK'nın 19 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.