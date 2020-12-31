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    Batuhan Karadeniz gollerine devam ediyor

    Batuhan Karadeniz gollerine devam ediyor

    Birçok takımda forma giyen Batuhan Karadeniz, kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon formasıyla çıktığı 17 maçta 12 kez rakip fileleri havalandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2020 - 10:39
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 11:11
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    Şu ana kadar Beşiktaş ve Trabzonspor dahil olmak üzere toplam 12 farklı takımda oynayan, arada kulüpsüz dönemler de geçiren Batuhan Karadeniz, son olarak sezon başında Tuzlaspor'dan Hekimoğlu Trabzon'a transfer olmuştu.

    17 MAÇTA 12 GOL

    29 yaşındaki futbolcu, yeni takımında müthiş bir performans sergiliyor.

    Hekimoğlu Trabzon formasıyla 17 maçta forma giyen Batuhan, tam 12 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

    Batuhan 2. Lig'deki 15 maçında 9 gol, 1 asist yaparken Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 3 gol kaydetti.

    Batuhan Karadeniz gollerine devam ediyor #1

    ERGENE MAÇINDA 2 GOL ATTI

    Golcü oyuncu, sonra olarak dün oynanan Ergene Velimeşe maçında kaydettiği 2 golle, takımının aldığı 5-0'lık galibiyette önemli rol oynadı.

    Batuhan Karadeniz gollerine devam ediyor #2

    Batuhan Karadeniz gollerine devam ediyor #3

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