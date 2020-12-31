Batuhan Karadeniz gollerine devam ediyor

Birçok takımda forma giyen Batuhan Karadeniz, kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon formasıyla çıktığı 17 maçta 12 kez rakip fileleri havalandırdı.

Şu ana kadar Beşiktaş ve Trabzonspor dahil olmak üzere toplam 12 farklı takımda oynayan, arada kulüpsüz dönemler de geçiren Batuhan Karadeniz, son olarak sezon başında Tuzlaspor'dan Hekimoğlu Trabzon'a transfer olmuştu.

17 MAÇTA 12 GOL

29 yaşındaki futbolcu, yeni takımında müthiş bir performans sergiliyor.

Hekimoğlu Trabzon formasıyla 17 maçta forma giyen Batuhan, tam 12 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Batuhan 2. Lig'deki 15 maçında 9 gol, 1 asist yaparken Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 3 gol kaydetti.

ERGENE MAÇINDA 2 GOL ATTI

Golcü oyuncu, sonra olarak dün oynanan Ergene Velimeşe maçında kaydettiği 2 golle, takımının aldığı 5-0'lık galibiyette önemli rol oynadı.