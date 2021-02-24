Batuhan Karadeniz hat-trick yaptı Hekimoğlu Trabzon kazandı

2. Lig Beyaz Grup takımlarından Hekimoğlu Trabzon, Batuhan Karadeniz'in 3 gol attığı karşılaşmada Şanlıurfaspor'u 6-2 mağlup etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon, Şanlıurfaspor’u ağırladı.

Yavuz Selim stadında saat 13.00’te başlayan karşılaşmayı Adem Sarıtaş yönetti. Sarıtaş'ın yardımcılıklarını Vural Gül ve Gökhan Coşar yaptı.

BATUHAN KARADENİZ HAT-TRICK YAPTI

Karşılaşmanın 26. dakikasında Hekimoğlu Trabzon, Batuhan Karadeniz ile 1-0 öne geçti. Batuhan Karadeniz skoru 2-0 yaparken ilk yarı bu skorla sona erdi.

51. dakikada Batuhan yine sahneye çıktı ve kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti. 57. dakikada Yunus Emre Gedik skoru 3-1 yaptı. 61. dakikada Oğuz Kocabal, Hekimoğlu Trabzon adına skoru 4-1 yaptı. 70. dakikada Onur Kolay skoru 4-2 yaparken, 77. dakikada Burhan Eşer Hekimoğlu Trabzon’u 5-2 öne geçirdi. Maçın skorunu ise 84. Dakikada Caner Aktaş belirledi.

Karşılaşma 6-2 sona erdi.