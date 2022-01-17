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    Batuhan Karadeniz'den muhteşem röveşata golü

    Batuhan Karadeniz'den muhteşem röveşata golü

    Bir türlü kendisinden beklenen başarıyı veremeyen Batuhan Karadeniz, formasını giydiği 3. Lig ekibi Iğdır Futbol Kulübü ile harika bir röveşata golüne imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 10:31
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    Futbola başladığı dönemde büyük bir yıldız olarak görülen ve potansiyelinin çok yüksek olduğu bilinen Batuhan Karadeniz, bir türlü kendisinden istenilen performansı yakalayamamıştı.

    Beşiktaş'ta futbola başlayan Batuhan, şimdilerde futbolunu 3. Lig ekibi Iğdır Futbol Kulübü'nde sürdürüyor.

    Batuhan Karadeniz'den nefis röveşata golü - İZLE

    MÜTHİŞ BİR GOL ATTI

    Lig'de Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü forması giyen Batuhan Karadeniz, Alanya Kestelspor'a rövaşata golü attı.

    Sosyal medyada gündem olan bu gol için sayısız yorum yapıldı.

    Batuhan Karadeniz den muhteşem röveşata golü #1

    Batuhan Karadeniz den muhteşem röveşata golü #2


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