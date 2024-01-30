Batuhan Karadeniz'den Sumudica'ya ağır eleştiri: Karakter yoksunu... Eski futbolcu Batuhan Karadeniz, Gaziantep FK'nın deneyimli teknik direktörü Marius Sumudica'ya ağır eleştirilerde bulundu.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, son dakikada bulduğu golle Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederken karşılaşmaya Marius Sumudica damgasını vurdu.

Oyuncu değiştirmediği için eleştirilen Rumen teknik adamı Fenerbahçeli futbolseverler eleştiri yağmuruna tutarken; SkySpor YouTube kanalında Batuhan Karadeniz, Galatasaray ile ilgili yorumlarda bulundu.

"Kerem'i ıslıklayan herkese yazıklar olsun"

Kerem Aktürkoğlu'nu ıslıklayan herkese yazıklar olsun. Bu memlekette Türk oyuncu zor yetişiyor. İyi de bir Milli Takım oyuncusu. Kerem'i ıslıklayan hiçbir Galatasaraylı, 'Galatasaray taraftarıyım' demesin. Burada formayı çıkartıyor Kerem. Çok haklı. Kerem'in sonuna kadar arkasındayım. Bu çocuk bu durumda ıslıklanmaz. Siz bu çocuğun nasıl arkasında durmazsınız? Git Tete'yi ıslıkla be! Ndombele'yi ıslıkla ya!

"Tete'yi hemen gönderin"

Bir tane sol bek, bir tane sağ bek, bir tane 8 numara, bir tane de çift kanat oynayabilecek oyuncu. 30 milyon euro az değil. 10 milyon eurosunu 3-4 transfere bağlarsın, geri kalan 20 milyon euro ile de maaşlar ödenir. Bu Tete'yi de hemen gönderin! Lincoln Tete'yi satarsa, bir plaket de ben veririm Lincoln'e!

"Sumudica ağır şaklaban"