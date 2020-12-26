Euro
9.242
-0.01%
Dolar
7.5863
0.32%
Altın
458.65
0.28%
Borsa
1.426
0%
Bitcoin
188.004
2.34%
EXEN Coin
10.76
-0.82%
16ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 16 C
    Batuhan Kör: İdolüm Cristiano Ronaldo

    Batuhan Kör: İdolüm Cristiano Ronaldo

    ursaspor'un Göztepe maçında attığı 4 golle kendisinden bahsettirmeye başlayan yıldız adayı Batuhan Kör gelecek hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2020 - 14:38
    • Güncelleme : 26.12.2020 - 15:07
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Bursaspor'un bu sezon Türk futboluna kazandırdığı genç yeteneklerden Batuhan Kör, 4 gol attığı Göztepe maçından sonra kendisiyle gurur duyduğunu söyledi.

    Genç golcü, "Süper Lig takımına 4 gol atmak güzel bir şey. Takımımın çok büyük bir katkısı oldu. Eve vardığımda 'kendimle gurur duydum' diyebilirim. Öncelikle her şeyimi Bursaspor'a vereceğim. Doğru planlama ile Avrupa'ya gitmek isterim. Ben İngiltere Ligi'nin bana uygun olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

    Batuhan Kör: İdolüm Cristiano Ronaldo #1

    ŞAMPİYONLUKTAN SONRA

    Transfer iddialarını normal karşıladıklarını dile getiren genç futbolcu idolünün Cristiano Ronaldo olduğunu söyledi. "Son zamanlarda kendimi Timo Werner'e benzetiyorum, ama genel olarak idolüm Cristiano Ronaldo" şeklinde görüş bildirdi. Bursaspor'da oynamayan şampiyonluktan sonra karar verdiğini söyleyen Batuhan, "Ben o zaman da Bursa'da yaşıyordum ama altyapıda değildim, o şampi-yonluktan sonra bu kulübün bir futbolcusu olmayı hedefledim"

    Batuhan Kör: İdolüm Cristiano Ronaldo #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir