Bayburt Özel İdarespor'dan TFF'ye koronavirüs sitemi

Bayburt Özel İdarespor'da 16 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan Elazığspor maçının ertelemesi talebi kabul edilmemesi tepki çekti.

Koronavirüs vakaları, yeni sezonun başladığı futbolda da artış gösterirken, özellikle alt liglerde mücadele eden kulüpleri zor durumda bırakıyor.

16 OYUNCULARI VİRÜSLÜ ÇIKTI

2. Lig ekiplerinden Bayburt Özel İdare Spor’da 16 futbolcu, 3 antrenör ve 2 kulüp çalışanın koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun ardından Bayburtspor Kulübü, ligin ilk haftasında yarın sahasında Elazığspor ile oynayacağı maçın ertelenmesini istedi. Testi negatif olan futbolcu sayısının 12 ve tüm kalecilerin testinin pozitif olduğunu açıklayan Bayburtspor, maçı ertelemeyen TFF’ye sitem etti.

"TFF MAÇI ERTLEMELİ"

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kadromuzda koronavirüs testi negatif çıkmış 12 futbolcu kalmış ve tüm kalecilerimizin testi pozitif çıkmışken, yarın oynanacak Elazığspor maçının ertelenme talebimizi reddeden TFF’yi bu yanlış ve akıl almaz karardan acilen dönmesini umuyoruz" denildi.