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- Bayburt'ta Bodrumspor'un kaldığı otel önünde taşkınlık yaptılar
Bayburt'ta Bodrumspor'un kaldığı otel önünde taşkınlık yaptılar
- 23.05.2022 - 01:37
- Güncelleme : 23.05.2022 - 01:52
Futbolda liglerde son maçlar oynanırken, yükselme mücadelesi veren takımlar arasındaki tansiyon da bazen yükseliyor.
Yükselen tansiyon, fair-play'e yakışmayan görüntülere sahne oluyor.
TFF 2. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Bodrumspor, Bayburt Özel İdare Spor'u 3-1 yenmişti. Kısa süreli gerginliğin yaşandığı maçın rövanşı için Bodrumspor Bayburt’a gitti.
Bayburt'ta Bodrumspor'un kaldığı otel önünde taşkınlık yaptılar - VİDEO
Bodrumspor kafilesinin kaldığı otel önünde taşkınlık yaptılar
Akşam saatlerinde çok sayıda Bayburtlu taraftar, Bodrumspor kafilesinin kaldığı otele geldi. Bodrumspor ve yeşil beyazlı formayı giyen futbolcular aleyhine küfürlü tezahürat yapan taraftarlar, araçlarının kornalarını çaldı, otel önüne torpil attı.
Polis müdahale etti
Futbolcuların uyuyacağı saatte otelin çevresinde toplanan taraftarlara polis müdahale etti.
Bölgeye takviye olarak çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, taraftarları bölgeden dağıtmak için çaba harcadı.