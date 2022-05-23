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    Bayburt'ta Bodrumspor'un kaldığı otel önünde taşkınlık yaptılar

    Bayburt'ta Bodrumspor'un kaldığı otel önünde taşkınlık yaptılar

    TFF 2'nci Lig Play-Off yarı final rövanşı için Bayburt'a giden Bodrumspor kafilesinin kaldığı oteli basmaya gelen taraftar, küfürlü tezahüratlar yaparken, otel önünde çok sayıda torpil patlattı.
    • 23.05.2022 - 01:37
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 01:52
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    Futbolda liglerde son maçlar oynanırken, yükselme mücadelesi veren takımlar arasındaki tansiyon da bazen yükseliyor.

    Yükselen tansiyon, fair-play'e yakışmayan görüntülere sahne oluyor.

    TFF 2. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Bodrumspor, Bayburt Özel İdare Spor'u 3-1 yenmişti. Kısa süreli gerginliğin yaşandığı maçın rövanşı için Bodrumspor Bayburt’a gitti.

    Bayburt'ta Bodrumspor'un kaldığı otel önünde taşkınlık yaptılar - VİDEO

    Bodrumspor kafilesinin kaldığı otel önünde taşkınlık yaptılar

    Akşam saatlerinde çok sayıda Bayburtlu taraftar, Bodrumspor kafilesinin kaldığı otele geldi. Bodrumspor ve yeşil beyazlı formayı giyen futbolcular aleyhine küfürlü tezahürat yapan taraftarlar, araçlarının kornalarını çaldı, otel önüne torpil attı.

    Polis müdahale etti

    Futbolcuların uyuyacağı saatte otelin çevresinde toplanan taraftarlara polis müdahale etti.

    Bölgeye takviye olarak çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, taraftarları bölgeden dağıtmak için çaba harcadı.

    Bayburt ta Bodrumspor un kaldığı otel önünde taşkınlık yaptılar #1

    Bayburt ta Bodrumspor un kaldığı otel önünde taşkınlık yaptılar #2

    Bayburt ta Bodrumspor un kaldığı otel önünde taşkınlık yaptılar #3

    Bayburt ta Bodrumspor un kaldığı otel önünde taşkınlık yaptılar #4

    Bayburt ta Bodrumspor un kaldığı otel önünde taşkınlık yaptılar #5

    Bayburt ta Bodrumspor un kaldığı otel önünde taşkınlık yaptılar #6


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