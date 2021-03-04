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    Bayburt'un stadının zemini futbolseverleri şaşırttı

    Bayburt'un stadının zemini futbolseverleri şaşırttı

    Süper Lig'de kötü zemin tartışmaları sürerken 2. Lig'den de futbolseverleri hayrete düşüren bir haber geldi. Bayburt-Kastamonu maçının oynandığı stat sosyal medyanın günmdemine oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2021 - 16:23
    • Güncelleme : 04.03.2021 - 16:27
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    Süper Lig'de yağmur ve karlı maçlarda ortaya çıkan kötü zeminler alt liglerde daha vahim durumda.

    2. Lig'de oynanan Bayburt İl Özel İdare-Kastamonuspor 1966 karşılaşmasında saha zemini 1980'lerden kalma görüntüsüyle futbolseverleri şaşırttı.

    ZEMİN ŞAŞIRTTI

    Federasyon kayıtlarında çim zemin olarak gözüken Bayburt Genç Osman Stadı'nın toprak sahaya dönmesi dikkat çekti.

    Sosyal medyada maçın oynandığı zemin olay olurken Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu zemine karşı ne yapacağı ise merak konusu oldu.

    Bayburt un stadının zemini futbolseverleri şaşırttı #1

    Bayburt un stadının zemini futbolseverleri şaşırttı #2

    Bayburt un stadının zemini futbolseverleri şaşırttı #3

    SÜPER LİG'DE DE DURUM AYNI

    Öte yandan Süper Lig'de de bazı statların zeminleri de tepki çekiyor. BB Erzurumspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor'un sahaları rakip takım oyuncuları tarafından oldukça eleştiriliyor.

    Bayburt un stadının zemini futbolseverleri şaşırttı #4

    Bayburt un stadının zemini futbolseverleri şaşırttı #5

    Bayburt un stadının zemini futbolseverleri şaşırttı #6

    Bayburt un stadının zemini futbolseverleri şaşırttı #7

    Bayburt un stadının zemini futbolseverleri şaşırttı #8

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