Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda yendi Bayer Leverkusen, deplasmanda karşılaştığı Mönchengladbach'ı 3-2 mağlup etti.

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Bundesliga'nın ilk haftasında son şampiyon Bayer Leverkusen, deplasmanda Mönchengladbach ile karşılaştı.

Borussia Park'ta oynanan mücadeleyi Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Leverkusen 3-2 kazandı.

LEVERKUSEN İKİ GOLLE ÖNE GEÇTİ, MÖNCHENGLADBACH İKİNCİ YARIDA EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Mücadelenin ilk yarısında Leverkusen'in gollerini 12. dakikada Granit Xhaka ve 38. dakikada Florian Wirtz kaydetti.

Öte yandan karşılaşma, yakılan meşaleler sebebiyle kısa bir süre durdu.

İlk yarı, Leverkusen'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarı Mönchengladbach'ta 59. dakikada Nico Elvedi ve 85. dakikada Tim Kleindienst'in attığı goller skoru 2-2'ye getirdi.

LEVERKUSEN'DEN DRAMATİK GALİBİYET: WIRTZ PENALTI KAÇIRDI AMA MAÇI KAZANDIRDI

Mücadelede dakikalar 90+11'i gösterirken Leverkusen'den Florian Wirtz, penaltı kullanmak için topun başına geçti. Penaltıyı kaçıran Wirtz, kalecinin ellerinden dönen topu ağlarla buluşturdu.

Bu sonuçla birlikte Leverkusen, hanesine 3 puanı yazdırdı. Mönchengladbach ise lige puansız başladı.

Bir sonraki hafta Leverkusen, Leipzig'i konuk edecek. Mönchengladbach ise deplasmanda Bochum ile karşı karşıya gelecek.