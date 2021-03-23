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Bayer Leverkusen'de Bosz dönemi sona erdi

Bayer Leverkusen'de Bosz dönemi sona erdi

Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de Bosz'un yerine Almanya 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın antrenörü Wolf'un sezon sonuna kadar görev yapacak.