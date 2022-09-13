Bayern Münih - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Bayern Münih - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.Bayern Münih ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği dev maçın detayları belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci maçlar bugün başlıyor.Bayern Münih ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği dev maçın detayları merak konusu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Grup C grubunda bulunan Bayern Münih ve Barcelona grupta oynadıkları ilk maçlarını kazanarak 3'er puan aldı.

Bayern Münih deplasmanda İnter'i 2-0 mağlup ederken Barcelona evinde ağırladığı Viktoria Plzen'i 5-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.Grubun favorisi olan iki takım Almanya'da karşı karşıya geliyor.

Maçın en merak edilen konularından biriside şüphesiz Robert Lewandowski'nin performansı olacak.Sezon başında Bayern Münih'ten Barcelona'ya transfer olan golcünün eski takımına karşı nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği kritik maçın ne zaman oynanancağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı.İşte dev maçın detayları..

Bayern Münih - Barcelona maçı ne zaman oynanacak?

Bayern Münih - Barcelona Şampiyonlar Ligi C grubu ikinci maçı bugün saat 22.00'de başlayacak.Allianz Arena'da oynanacak mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

Bayern Münih ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği bu dev maç EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak..