Bayern Münih, Mainz'a 2-1 yenilerek şampiyonluğu erteledi

Kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Bayern Münih, Bundesliga'nın 31. haftasında deplasmanda Mainz'a 2-1 mağlup oldu.

Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Mainz ile karşı karşıya geldi. Opel Arena'da oynanan mücadeleyi Mainz 2-1 kazandı ve Bayern Münih şampiyonluk turunu ertelemek zorunda kaldı.





MAINZ TEK FARKLA KAZANDI

Mainz'a galibiyeti getiren goller, 3. dakikada Burkardt ve 37. dakikada Quaison'dan geldi. Bayern Münih'in tek golünü ise sakatlıktan geri dönen Lewandowski 90+5. dakikada attı.

Bu sonucun ardından 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Mainz, puanını 34 yaptı ve kümede kalmayı büyük ölçüde garantiledi. Bayern Münih ise 1 maçı eksik olan 2. sıradaki RB Leipzig'in 10 puan önünde, şampiyonluk için geri sayımı uzattı. Leipzig'in Stuttgart ile oynayacağı mücadelede puan kaybı yaşaması durumunda da Bayern Münih şampiyonluğunu ilan edecek.

Bundesliga'nın 32. haftasında Bayern Münih evinde Mönchengladbach ile karşılaşacakken, Mainz ise evinde Hertha Berlin'i ağırlayacak.



