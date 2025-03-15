Bayern Münih, Sacha Boey hakkında kararını verdi

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Galatasaray'dan büyük umutlarla transfer edilen Sacha Boey, Bayern Münih'te istediği forma şansını bulamadı.

Son dönemde sağ bek pozisyonunda Josip Stanisic ve Konrad Laimer'i değerlendiren Bayern Münih, Boey'un takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi.

UMDUĞUNU BULAMADI

Bild'den Christian Falk, Bayern Insider podcastinde yaptığı açıklamada, Boey'un takıma adapte olamadığını söyledi.

Yine Falk, Alman devinin oyuncuyu satış listesine koyacağını belirtti.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Yaz transfer döneminde sağ bek pozisyonuna büyük bir bütçe ayırmak istemeyen Bayern Münih, mevcut kadrosundaki alternatiflerle yola devam etmeyi planlıyor.

Bu doğrultuda, Boey için gelen transfer tekliflerinin değerlendirileceği ve kulübün, düşük de olsa bir bonservis geliri elde etmek istediği aktarıldı.

Öte yandan 24 yaşındaki sağ bek, Alman ekibi ile 14 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 633 dakika sahada kalırken, 1 asistlik performans gösterdi.