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Bayern Münih - Villareal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 12.04.2022 - 16:40
Devlerin yarıştığı ve tur biletini almak için kıran kırana bir mücadelenin verildiği Şampiyonlar Ligi, devam ediyor.
Çeyrek final rövanş turu karşılaşmaları nefes kesen anlara sahne olmaya hazırlanırken, gecenin iki maçından biri olan Bayern Münih Villareal karşılaşması merakla bekleniyor.
Maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler ise karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırmaya başladı.
Bu kapsamda, "Bayern Münih - Villareal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündeme geldi.
Peki, Bayern Münih - Villareal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...
Bayern Münih - Villareal maçı ne zaman?
Bayern Münih - Villareal maçı bugün saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşma Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Bayern Münih: Ulreich - Pavard, Süle, Hernandez - Kimmich, Tolisso - Gnabry, Müller, Sané, Coman - Lewandowski
Villareal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Coquelin, Capoue, Parejo; Lo Celso, Gerard Moreno, Danjuma.