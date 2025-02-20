Bayern Münih, Yusuf Akçiçek'i izlemeye geliyor

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Fenerbahçe'de forma giydiği ilk günden itibaren ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Akçiçek, Avrupa devlerinin takibinde.

Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun üzerine titrediği 19 yaşındaki stoper için devler sıraya girmiş durumda.

Avrupa'daki ünlü scoutlar, Anderlecht ile oynanan ilk maçta performansıyla dikkat çeken 19 yaşındaki futbolcuyu Belçika'da oynanacak rövanş karşılaşmasında yakından takip edecek.

Alman devi Bayern Münih başta olmak üzere Avrupa'nın 4 önemli kulübünün scoutları bugün genç stoperi mercek altına alacak.

SEZON SONUNDA TEKLİF GELEBİLİR

Avrupa'nın dev kulüplerinin bir süre daha Yusuf Akçiçek'i takip edeceği ve sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerde Mourinho'nun yönetim ile sürekli temas halinde olduğu ve genç oyuncunun transferi için acele edilmemesini istediği belirtildi.

Genç oyuncunun idmanlardan sonra özel çalışmalarını sürdürdüğü ve Mourinho'nun söylediklerini harfiyen yerine getirdiği de gelen haberler arasında. Fenerbahçe forması altında bu sezon 11 karşılaşmada süre bulan genç futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.