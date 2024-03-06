Bayern Münih'e iyi haber! Sacha Boey takımla çalışmalara başladı

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Alman ekibi Bayern Münih, Fransız futbolcu Sacha Boey'in sakatlığını atlattığını ve takımla antrenmanla başladığını duyurdu.
Bayern Münih'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Fransız sağ bek Sacha Boey'un sakatlığının geçtiğini ve bireysel antrenmanlarının ardından bu sabah takımla çalışmalara başladığını belirtti.
İdmanda sakatlanmıştı
Boey'in, 16 Şubat'ta antrenman sırasında sol arka adalesinden sakatlandığı ifade edilmişti.
23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz transfer döneminde Galatasaray'dan 30+5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Süper Lig rekoru kırarak Bayern Münih'e transfer olmuştu.
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