Bayern Münih'e iyi haber! Sacha Boey takımla çalışmalara başladı Devre ara transfer döneminde Galatasaray'dan Alman devi Bayern Münih'e giden Sacha Boey, yaşadığı sakatlığı atlatarak takımın son antrenmanında yer aldı.

ensonhaber.com

Alman ekibi Bayern Münih, Fransız futbolcu Sacha Boey'in sakatlığını atlattığını ve takımla antrenmanla başladığını duyurdu.

Bayern Münih'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Fransız sağ bek Sacha Boey'un sakatlığının geçtiğini ve bireysel antrenmanlarının ardından bu sabah takımla çalışmalara başladığını belirtti.

İdmanda sakatlanmıştı

Boey'in, 16 Şubat'ta antrenman sırasında sol arka adalesinden sakatlandığı ifade edilmişti.

23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz transfer döneminde Galatasaray'dan 30+5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Süper Lig rekoru kırarak Bayern Münih'e transfer olmuştu.