Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer kimdir, sağlık durumu nasıl? Hayranlarını kahreden haber!

Bayern Münih ve dünya futbolunun efsane kalecisi Manuel Neuer, cilt kanserine yakalandığını açıkladı. Peki Manuel Neuer kimdir, kaç yaşında? İşte yıldız futbolcunun sağlık durumu...

Bundesliga ekibi Bayern Münih'te 2011 yılından itibaren forma giyen Manuel Neuer, efsane kaleciler arasında.

Yıldız futbolcudan hayranlarını kahreden haber geldi. Sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bir süredir cilt kanseriyle mücadele ettiğini belirten Maneul Neuer, 3 kez ameliyat geçirdiğini açıkladı.

Omzundan sakatlanan ve Bayern Münih'in son maçlarına çıkamayan başarılı kaleci, bu açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Peki Manuel Neuer kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte yıldız futbolcunun sağlık durumu...

Manuel Neuer kimdir?

Başarılı file bekçisi Manuel Neuer, 7 Mart 1986 tarihinde Almanya, Gelsenkirchen'de dünya geldi.

Alman kaleci, uzun yıllardır Bayern Münih'te forma giyiyor.

Neuer, 2005-2006 sezonunda Schalke 04'te profesyonelliğe yükseldi. Daha 20 yaşındayken Bayern Münih'ten teklif aldı.

2010-11 sezonunda Schalke forması ile Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Neuer, 1 Haziran 2011 tarihinde Bayern Münih'e transfer oldu.

Manuel Neuer sağlık durumu nasıl?

Yakalandığı hastalık sebebiyle 3 kez ameliyat geçiren Neuer, "Cilt kanserinden dolayı yüzümden üç kez ameliyat olmak zorunda kaldım. Artık güneşe çıkamıyorum" dedi.

Efsane kaleci sağlık durumuyla ilgili "Güneşten korunmam söz konusu. Buna taviz vermemem gerektiği söylendi. Ama sürekli antrenman yapıyorum ve boş zamanımı doğada geçirmeyi seviyorum." açıklamasında bulundu. Almanya liginde forma giyip giymeyeceği ise merak konusu oldu.