Bayern Münih'ten Leroy Sane kararı!

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Alman devi Bayern Münih, geleceği merak konusu haline gelen Leroy Sane ile ilgili çarpıcı bir hamlede bulundu.

Bavyera ekibi, transferde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Alman yıldıza FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer verdi.

FORMA ŞANSI BEKLEYECEK

ABD'deki turnuvada Bayern Münih'le birlikte yer alacak olan Sane, 15 Haziran'da Auckland City, 21 Haziran'da Boca Juniors ve 24 Haziran'daki Benfica maçları öncesi forma şansı bekleyecek.

BİRÇOK TAKIM PEŞİNDE

Bayern Münih ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek olan Leroy Sane ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dışında Arsenal, Tottenham ve Newcastle United gibi Premier Lig ekiplerinin yanı sıra Napoli ve Suudi Arabistan kulüpleri de ilgileniyor.

BAYERN'İN TEKLİFİ

Öte yandan Alman basınında 29 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosunda tutmak isteyen Bayern Münih'in, yıllık brüt 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euroya kadar prim içeren üç yıllık bir sözleşme sunduğu yazıldı.

45 MAÇA ÇIKTI

2024-2025 sezonunda Baverya ekibi ile tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Alman milli futbolcu, 13 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.