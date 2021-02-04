Euro
8.5567
-0.8%
Dolar
7.1272
-0.52%
Altın
415.22
-1.62%
Borsa
1.539
0.35%
Bitcoin
267.300
4.91%
EXEN Coin
16.22
-7.04%
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Bayram Bektaş, Şenol Güneş'in yardımcısı oldu

    TFF, son olarak Kayserispor'u çalıştıran Bayram Bektaş'ın, A Milli Takımımızda yardımcı antrenör olarak göreve başladığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 12:48
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 12:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bayram Bektaş, Şenol Güneş'in yardımcısı oldu

    46 yaşındaki teknik direktör Bayram Bektaş, A Millî Takımımızın teknik heyetine katıldı.

    Bektaş'a başarılılar dileyen Şenol Güneş, "İçimizden birisiydi, yeniden ekibimize katıldı." dedi.

    Bayram Bektaş, Şenol Güneş in yardımcısı oldu #1

    TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

    Teknik Direktör Bayram Bektaş, A Millî Takım Teknik Direktör Yardımcısı olarak Ay Yıldızlı ekibimizin teknik heyetine katıldı.

    A Millî Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, Bektaş'ın göreve gelişiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İçimizden birisi olan, daha önce de birlikte çalıştığımız ve EURO 2020 Elemeleri'ne katılmamız yolunda emeği bulunan Bayram Bektaş hocamızı yeniden ekibimize dahil ettik. Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde teknik heyetimizde yer alacak olan Bayram Bektaş hocamıza hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor, başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

    UEFA Pro lisans sahibi olan Bayram Bektaş, Elazığspor, Gaziantep BB Spor, Ümraniyespor, Göztepe, Ankaragücü ve Kayserispor takımlarında teknik direktörlük, A Milli Takımımızda da yine yardımcı teknik direktörlük görevlerinde bulunmuştu.

    Bayram Bektaş, Şenol Güneş in yardımcısı oldu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir