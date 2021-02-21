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    BB Erzurum-Hatayspor maçında ilginç görüntü

    BB Erzurum evinde Hatayspor'u ağırladı. -7 derecede oynanan karşılaşmada statta bulunan alttan ısıtma sisteminin devreye girmesiyle futbolseverler ilginç görüntülerle karşılaştı.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2021 - 14:14
    • Güncelleme : 21.02.2021 - 14:18
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    BB Erzurum-Hatayspor maçında ilginç görüntü

    Süper Lig'in 26. haftasında BB Erzurum evinde Hatayspor'u ağırladı.

    Bu sezon kış şartlarında en zorlu deplasmanlardan biri olarak görülen Kazım Karabekir Stadyumu hem zemini hem de hava şartlarıyla futbolcuları zorluyor.

    ALTTAN ISITMA AÇILIRSA...

    Mücadelenin ilk dakikalarında -7 derecede alttan ısıtma sistemi devreye sokulunca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

    Sosyal medya kullanıcıları durumu tiye alsa da havanın soğukluğu bu görüntüyle gözler önüne serildi.

    BB Erzurum-Hatayspor maçında ilginç görüntü #1

    BB Erzurum-Hatayspor maçında ilginç görüntü #2

    BB Erzurum-Hatayspor maçında ilginç görüntü #3

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

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