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    BB Erzurumspor-Beşiktaş - CANLI SKOR

    Alanyaspor'u yenerek moral bulan Beşiktaş, küme düşme hattında bulunan BB Erzurumspor ile karşılaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2021 - 18:58
    • Güncelleme : 11.04.2021 - 22:05
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    BB Erzurumspor-Beşiktaş - CANLI SKOR

    Maç sonucu: BB Erzurumspor 2-4 Beşiktaş

    86' Gol... BB Erzurumspor 2-4 Beşiktaş (Gökhan Töre)

    83' Erzurumspor'da Aatıf'ın yerine Obertan oyunda.

    76' Beşiktaş'ta Ghezzal ve Cenk'in yerine Gökhan Töre ve N'Koudou oyunda.

    75' Cenk Tosun sakatlanarak oyundan çıktı.

    67' Gol... BB Erzurumspor 2-3 Beşiktaş (Ghezzal)

    63' Emrah Başsan'ın ceza sahası içindeki şutu auta çıktı.

    61 Beşiktaş'ta Atiba ve Oğuzhan'ın yerine Mensah ve Necip oyuna girdi.

    53' Kaleciyle karşı karşıya kalan Atıf müsait pozisyonda topu auta gönderdi.

    50' Erzurumspor;'da Hasan'ın kafa vuruşu auta çıktı.

    46' Erzurumspor'da El Kabir'in yerine Gomes oyunda.

    İlk yarı sonucu: BB Erzurumspor 2-2 Beşiktaş

    40' Gol... Erzurumspor 2-2 Beşiktaş (Emrah)

    31' Larin'in çalımlarla Erzurumspor ceza sahasına girdi, savunmanın müdahalesinde top kornere çıktı.

    26 Gol... BB Erzurumspor 1-2 Beşikaş (Oğuzhan)

    22' Cenk Tosun'un ceza sahasındaki şutu auta çıktı.

    16 Gol... BB Erzurumspo 1-1 Beşiktaş (Schwechlen)

    10' Gol... BB Erzurumspor 0-1 Beşiktaş (Larin)

    3' Cenk Tosun'un ceza sahası içinde çektiği şutu kaleci kurtardı.

    1' Maç başladı.

    Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda karşılaşıyor.

    19.00'da başlayan mücadele, Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanıyor. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği maç beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    Erzurumspor: Szumski, Butko, Manuel da Costa, Hasan, Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet, Emrah, Chahechouhe, El Kabir

    Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Dorukhan, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Cyle Larin, Cenk Tosun

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