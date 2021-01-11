BB Erzurumspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor.

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61' Altay'ın pasında rakip ceza alanında topla buluşan Thiam diğer kanada çevirdi ancak top hızlı Mert Hakan kontrol edemedi.

53' Darri, Gustavo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi, rakip yarı alanın ortalarından bir serbest vuruş kazandı.

51' Gol... BB Erzurumspor 0-3 Fenerbahçe (Sinan Gümüş)

48' Gol... BB Erzurumspor 0-2 Fenerbahçe (Pelkas)

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: BB Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe

45+5' Gol... BB Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe (Mert Hakan)

44' Mete Kalkavan ilk yarının sonuna 5 dakika ekledi.

37' Erzurumspor'da Hasan hava topu mücadelesi sırasında yerde kaldı. Sağlık görevlileri bir kez daha sahada.

34' Ricardo Gomes'in ağları bulan şutu, elle oynama olduğu gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

31' Ceza sahası dışında topu önünde bulan Gomes kaleyi deniyor, Sadık'a çarpan top kornere gitti.

26' Erzurumspor sağ kanattan hızlı geldi, Emrah boştaki Cenk Ahmet'i gördü onun içeriye çevirdiği topu Sadık kornere gönderdi.

22' Zemindeki bozuk alanlar iki ekibin oyuncularının da top kontrolünü zaman zaman zorlaştırıyor.

15' Hasan sol kanattaki Gomes'i düşündü ancak onun Nazım'ı geçmek isterken yaptığı hareket faul.

14' Caner sol kanattan ceza alanına doldurmak istedi ancak top Cenk Ahmet'ten geri döndü.

10' Sağ kanattan gelişen Erzurumspor atağında Cenk'in ortası diğer kanattaki Novikovas'a geldi, dar açıdan vuruşunda top Altay'da kaldı.

7'Caner'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Farnolle'de kaldı.

1' Mert Hakan ceza sahasına hareketlenen Sinan'ı düşündü ancak Osman kafayla topu uzaklaştırdı.

1' Maç başladı.

3 haftadır kazanan Fenerbahçe, Erzurumspor'u da yenerse lider Beşiktaş ile aynı puana yükselecek.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Hakem Mete Kalkavan'ın yönettiği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Teikeu, Hasan, Schwechlen, Osman, Obertan, Boumal, Novikovas, Emrah Başsan, Gomes

Fenerbahçe: Altay, Caner, Sadık, Tisserand, Nazım, Gustavo, Ozan, Sinan, Pelkas, Mert Hakan, Thiam