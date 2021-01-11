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    BB Erzurumspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2021 - 14:48
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 15:04
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    BB Erzurumspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    3 haftadır kazanan Fenerbahçe, Erzurumspor'u da yenerse lider Beşiktaş ile aynı puana yükselecek.

    Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Mete Kalkavan yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Teikeu, Hasan, Schwechlen, Osman, Obertan, Boumal, Novikovas, Emrah Başsan, Gomes

    Fenerbahçe: Altay, Caner, Sadık, Tisserand, Nazım, Gustavo, Ozan, Sinan, Pelkas, Mert Hakan, Thiam

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