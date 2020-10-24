Dolar
7.9671
0.3691%
Euro
9.4492
0.6143%
Altın
1901.9
-0.1155%
Borsa
1190.63
-0.6417%
G. Altın
487.203
0.2495%
Bitcoin
102982.54
-0.5434%
EXEN Coin
10.74
-0.92%
21ºC
İstanbul
Puslu bulutlar 21 C

    BB Erzurumspor-Galatasaray - CANLI SKOR

    Son iki haftayı mağlubiyetle kapatan Galatasaray, deplasmanda BB Erzurumspor'la karşılaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2020 - 18:57
    • Güncelleme : 24.10.2020 - 19:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    CANLI SKOR İÇİN SIK SIK SAYFAYI YENİLEYİNİZ...

    20' Gol... BB Erzurumspor 0-1 Galatasaray (Emre Kılınç)

    11' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutu yandan auta gitti.

    10' Emrah'ın kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

    5' Galatasaray'da Radamel Falcao, İbrahim Akdağ'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

    2' Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao'nun vuruşu direkten geri döndü.

    1' Maç başladı...

    Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

    Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetiyor.

    Oynadığı son 2 maçı kaybeden Galatasaray 5 maç sonunda 7 puan toplayabildi. Maça çıkan BB Erzurumspor da 7 puanda bulunuyor.

    İLK 11'LER

    BB Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahid, Emrah, İbrahim, Petrus, Obertan, Novikovas, Gomes

    Galatasaray: Okan, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Belhanda, Babel, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Falcao

    Görüş Bildir