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BB Erzurumspor-Galatasaray - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 24.10.2020 - 18:57
- Güncelleme : 24.10.2020 - 19:23
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20' Gol... BB Erzurumspor 0-1 Galatasaray (Emre Kılınç)
11' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutu yandan auta gitti.
10' Emrah'ın kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
5' Galatasaray'da Radamel Falcao, İbrahim Akdağ'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
2' Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao'nun vuruşu direkten geri döndü.
1' Maç başladı...
Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetiyor.
Oynadığı son 2 maçı kaybeden Galatasaray 5 maç sonunda 7 puan toplayabildi. Maça çıkan BB Erzurumspor da 7 puanda bulunuyor.
İLK 11'LER
BB Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahid, Emrah, İbrahim, Petrus, Obertan, Novikovas, Gomes
Galatasaray: Okan, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Belhanda, Babel, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Falcao