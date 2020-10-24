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    BB Erzurumspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Son iki haftayı mağlubiyetle kapatan Galatasaray, deplasmanda BB Erzurumspor'la karşılaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2020 - 17:47
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    BB Erzurumspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

    Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.

    Oynadığı son 2 maçı kaybeden Galatasaray 5 maç sonunda 7 puan toplayabildi. Maça çıkan BB Erzurumspor da 7 puanda bulunuyor.

    İLK 11'LER

    BB Erzurumspor:

    Galatasaray: Okan, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Belhanda, Babel, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Falcao

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