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- BB Erzurumspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
BB Erzurumspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Son iki haftayı mağlubiyetle kapatan Galatasaray, deplasmanda BB Erzurumspor'la karşılaşıyor.
- Haber Merkezi
- 24.10.2020 - 17:47
Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.
Oynadığı son 2 maçı kaybeden Galatasaray 5 maç sonunda 7 puan toplayabildi. Maça çıkan BB Erzurumspor da 7 puanda bulunuyor.
İLK 11'LER
BB Erzurumspor:
Galatasaray: Okan, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Belhanda, Babel, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Falcao