BB Erzurumspor-Trabzonspor - CANLI SKOR

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, BB Erzurumspor deplasmanına konuk oldu.

Maç sonucu: BB Erzurumspor 0-0 Trabzonspor

85' Trabzonspor kontratağında Yusuf Sarı topu ceza sahası önündeki Bakasetas'a çıkardı, Yunan futbolcunun sol ayağıyla şutunda top yandan auta çıktı.

81' BB Erzurumspor atağında Novikovas ceza sahası dışında topu soluna çekti, kendisine şut açısı yarattı, şutu savunmaya çarparak dışarıya çıktı.

76' BB Erzurumspor atağında Aatif'in sağdan ceza sahasına çevirdiği topa Buğra çok uygun durumda vurdu ama kaleciye çarpan top dışarıya çıktı.

71' Trabzonspor'da Flavio'nun ceza sahası dışından çektiği sert şurt yerden sekti ama Erzurum kalecisi Szumski topu kontrol etmeyi başardı.

71' Cenk Ahmet'in ceza sahasına doldurduğu ortaya savunmadan gelen Teikeu kafayı vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

66' BB Erzurumspor atağında Bergdich'in soldan ortasında Trabzonsporlu Marlon topa müdahale etti.

38' Trabzonspor atağında Nwakaeme'nin indirdiği topa Bakasetas vuramadı, bu esnada ofsayt bayrağı da havaya kalktı.

22' Bakasetas'ın frikik atışında top baraja çarptı. Ardından Marlon'un ceza sahasına ortasında top doğrudan dışarıya gitti.

8' Sağdan gelişen Trabzonspor atağında Ekuban savunma arkasına sarktı ama ceza sahasına gönderdiği pasta hiçbir takım arkadaşı o bölgede değildi.

4' Sol kanattan gelişen atakta Emrah Başsan ceza sahası içerisinden sert bir şut çıkardı, Uğurcan topu çelmeyi başardı.

1' Maç başladı.

İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Szumski, Schwechlen, Teikeu, Bergdich, Butko, Boumal, Osman, Cenk Ahmet, Aatif, Emrah Başsan, El Kabir

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar le, Hosseini, Marlon, A. Parmak, Yunus, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny