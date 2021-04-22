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BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da; Brahim Darri, Mostafa El Kabir, Aatif Chahechouhe ve Manuel da Costa'nın sözleşmeleri gece saatlerinde feshedildi.
- Haber Merkezi
- 22.04.2021 - 11:02
- Güncelleme : 22.04.2021 - 11:47
BB Erzurumspor’da Beşiktaş maçı sonrası Teknik Direktör Yılmaz Vural, Aatif Chahechouhe, El Kabir ve Darri’yi istemediğini yönetime iletti.
Yönetim bu üç ismi süresiz kadro dışı bırakırken, Faslı stoper Manuel Da Costa da takımla devam etmeme isteğini yönetime iletti.
Yönetim önce Da Costa'yı da kadro dışı bıraktı. Bugün ise dört isimle yollarını ayırdı.
ERZURUMSPOR AÇIKLAMA YAPTI
Erzurumspor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 3 oyuncuyla yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda futbol takımımızdan Manuel da Costa, Aatif Chahechouhe ve El Kabir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.