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    BB Erzurumspor’da Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da 2-1 kaybedilen Bandırmaspor maçı sonrası Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2022 - 17:19
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    BB Erzurumspor’da Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor’da 2-1 kaybedilen Bandırmaspor maçı sonrası Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı.

    21 MAÇTA 11 GALİBİYET

    Sezon başında takımın başına getirilen Sözeri, mavi-beyazlı ekiple 21 lig maçına çıkmış ve 11 galibiyet, 5 beraberlik, 5 de mağlubiyet almıştı.

    BB Erzurumspor’da Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı #1


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