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    BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

    BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.
    • DHA
    • 29.11.2020 - 23:56
    • Güncelleme : 29.11.2020 - 23:57
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    Süper Lig'in 10'uncu haftasında bugün Fraport TAV Antalyaspor ile kendi sahasında 2-2 berabere kalarak ligde üst üste 6'ncı maçından da galibiyet çıkaramayan BB Erzurumspor'da fatura teknik direktör Mehmet Özdilek'e kesildi.

    YOLLAR AYRILDI

    BB Erzurumspor yönetimi bugün yapılan toplantının ardından Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.

    BB Erzurumspor, bu sezon ligde oynadığı 9 maçta yalnızca 2 galibiyet alabilirken, son 6 maçtır da galibiyet yüzü görememişti.

    Deneyimli teknik adam ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yönetim yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

    BB Erzurumspor da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı #1

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