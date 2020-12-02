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- BB Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir
BB Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir
Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Erzurumspor yönetimi, takımın başına Trabzonspor'un eski teknik direktörü Hüseyin Çimşir'i getirdi.
- Haber Merkezi
- 02.12.2020 - 12:15
- Güncelleme : 02.12.2020 - 15:08
Süper Lig'de 17. sırada yer alan Erzurumspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.
Erzurum ekibinde, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra bir süredir kulüp çalıştırmayan genç teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaşma sağlandı.
TWITTER'DAN DUYURULDU
Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Dadaşlar, "Erzurumsporumuza hoş geldin Hüseyin Çimşir! Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Son olarak bordo-mavili ekibi çalıştıran Çimşir, şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırınca görevden alınmıştı.