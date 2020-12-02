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    BB Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir

    BB Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir

    Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Erzurumspor yönetimi, takımın başına Trabzonspor'un eski teknik direktörü Hüseyin Çimşir'i getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2020 - 12:15
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 15:08
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    Süper Lig'de 17. sırada yer alan Erzurumspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

    Erzurum ekibinde, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra bir süredir kulüp çalıştırmayan genç teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaşma sağlandı.

    BB Erzurumspor un yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir #1

    TWITTER'DAN DUYURULDU

    Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Dadaşlar, "Erzurumsporumuza hoş geldin Hüseyin Çimşir! Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

    Son olarak bordo-mavili ekibi çalıştıran Çimşir, şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırınca görevden alınmıştı.

    BB Erzurumspor un yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir #2

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