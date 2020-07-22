Beckham, takımına Falcao'yu istiyor

Galatasaray'ın yüksek maaşı nedeniyle yollarını ayırmak istediği Falcao ile ABD'de David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami takımının ilgilendiği öğrenildi.

Galatasaraylı taraftarların yoğun isteği üzerine sarı-kırmızılı yönetim, büyük çabalar harcayarak Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu yüksek bir maaş bedeliyle sezon başında takıma dahil etmişti.

Ancak Kolombiyalı golcü, sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.

7 MİLYON EURO KAZANIYOR

Bir türlü sahada bekleneni veremeyen Falcao, sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle de Galatasaray'da bu sezon birçok maç kaçırdı.

Aslan'dan yıllık net 5 milyon euro, bonuslarla birlikte ise 7 milyon euro kazanan futbolcudan yeterli verimi alamayan yönetim ise yüksek maaşı nedeniyle yolları ayırmak istiyor.

KULÜP BULMASINI İSTEDİLER

Sarı-kırmızılılar, bu nedenlerin ardından Kolombiyalı golcünün menajerine kulüp bulmasını istediklerini iletti.

Falcao için takım aramaya koyulan menajer ise ilk olarak ABD'li takımlarla iletişime geçti.

BECKHAM'IN TAKIMI İSTEDİ

Daha önce de 34 yaşındaki golcüye ilgisi olduğu bilinen ve sahibi David Beckham olan İnter Miami'nin, Falcao ile ilgilendiği öğrenildi.

Kolombiyalı golcünün menajerinin, yakın bir zamanda kulüp yetkilileriyle görüşeceği de öne sürüldü.

Falcao, bu sezon Galatasaray formasıyla ligde sadece 16 karşılaşmada forma giyerken; bu maçlarda takımına 10 gol, 1 asistlik katkı sağlayabildi.